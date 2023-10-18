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Правительство одобрило поправки в КоАП об ответственности за использование лесов

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RT
Правительство Российской Федерации одобрило проект федерального закона об административной ответственности владельцев и пользователей лесных участков за неоказание содействия тушению лесных пожаров. Об этом сообщает Минюст.
Правительство одобрило поправки в КоАП об ответственности за использование лесов
  • РИА Новости

Как сообщает министерство, за препятствие пропуску пожарных машин или непредоставление инвентаря для тушения лесного пожара для физических лиц предусматривается штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

За непредоставление уполномоченным органам данных учёта охотничьих ресурсов и объёмов их изъятия в охотничьих угодьях ИП и юрлица будут штрафоваться от 5 тыс. до 10 тыс. рублей и от 50 тыс. до 80 тыс. рублей соответственно.

Органы исполнительной власти предлагается наделить дополнительными полномочиями по возбуждению и рассмотрению административных дел (например, о разорении мест обитания животных).

Член комиссии по экологии и окружающей среде Ассоциации юристов России Наталья Скрябина, комментируя законопроект, отметила, что «один из минусов, существующих сейчас в природоохранной сфере, это наличие определённых законодательных запретов в отсутствие установленной юридической ответственности за их нарушение».

В последнее время государство начинает устранять данные пробелы, поэтому всё чаще в КоАП добавляются новые нормы об ответственности за экологические правонарушения и правонарушения в смежных областях, отметила она в беседе с RT.

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