Правительство одобрило поправки в КоАП об ответственности за использование лесов

Правительство Российской Федерации одобрило проект федерального закона об административной ответственности владельцев и пользователей лесных участков за неоказание содействия тушению лесных пожаров. Об этом сообщает Минюст.

Как сообщает министерство, за препятствие пропуску пожарных машин или непредоставление инвентаря для тушения лесного пожара для физических лиц предусматривается штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

За непредоставление уполномоченным органам данных учёта охотничьих ресурсов и объёмов их изъятия в охотничьих угодьях ИП и юрлица будут штрафоваться от 5 тыс. до 10 тыс. рублей и от 50 тыс. до 80 тыс. рублей соответственно.

Органы исполнительной власти предлагается наделить дополнительными полномочиями по возбуждению и рассмотрению административных дел (например, о разорении мест обитания животных).

Член комиссии по экологии и окружающей среде Ассоциации юристов России Наталья Скрябина, комментируя законопроект, отметила, что «один из минусов, существующих сейчас в природоохранной сфере, это наличие определённых законодательных запретов в отсутствие установленной юридической ответственности за их нарушение».

В последнее время государство начинает устранять данные пробелы, поэтому всё чаще в КоАП добавляются новые нормы об ответственности за экологические правонарушения и правонарушения в смежных областях, отметила она в беседе с RT.