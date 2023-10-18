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В Роспотребнадзоре рекомендовали покупать зимнюю обувь из натуральных материалов

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Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору обуви для зимнего сезона. В частности, желательно обращать внимание на материал пошива.
В Роспотребнадзоре рекомендовали покупать зимнюю обувь из натуральных материалов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«При покупке зимней обуви стоит обратить внимание не только на стиль, но и на материалы пошива и изготовления подошвы, утепление. Материалы: для зимы оптимальными вариантами являются натуральная кожа, нубук, замша и мех. Хорошая подошва для зимней обуви должна быть рельефной и толстой», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется выбирать толстые стельки из таких материалов, как войлок, флис и шерсть.

Размер обуви нужно рассчитывать по ноге с тёплым носком, а высота голенища обуви должна быть достаточной для защиты ноги от холода и снега.

Ранее врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с газетой «Известия» заявил, что снижение влажности воздуха, недостаток витамина D на фоне нехватки солнечного света и резкие перепады температур могут сказаться на состоянии кожи в осенний период.

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