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Ракета сбита в районе Кара-Кобы у Севастополя, её часть сдетонировала на земле

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Ракета сбита в районе Кара-Кобы около Севастополя, её боевая часть сдетонировала на земле, в поле, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ракета сбита в районе Кара-Кобы у Севастополя, её часть сдетонировала на земле
  • РИА Новости

«По предварительным данным, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле, в поле», — написал он в Telegram-канале.

Никто из людей не пострадал, никакого повреждения инфраструктуры нет, подчеркнул Развожаев.

Возгорания на месте также не зафиксировано, все расчёты возвращены в пункты дислокации.

В Севастополе вечером 18 октября была объявлена воздушная тревога.

В этот же момент Военная хроника сообщила, что в 150 км от Крыма находятся четыре самолёта-разведчика НАТО: высотный беспилотный RQ-4 Global Hawk, самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis, а также два противолодочных самолёта P-8A Poseidon ВМС США.

Как сообщил глава города, атака отражалась Черноморским флотом в районе Сухарной балки.

В районе Сахарной Головки был замечен дым, спасатели уже выехали туда.

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