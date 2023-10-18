Психолог Евсеева посоветовала не загружать детей учёбой в каникулы

Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева заявила, что не стоит слишком загружать детей учёбой во время каникул.

«В период обучения школьники проходят важные стадии как физического, так и психологического развития, а чрезмерная нагрузка будет негативно сказываться на их правильном прохождении. Во время каникул у мозга есть возможность переварить ту информацию, которую ребёнок получил до этого», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, каникулы нужны для того, чтобы информация, которую дети получали на уроках в виде теории, нашла своё применение на практике.

Как отметила Евсеева, если каникулы длятся две недели, то важно выделить два-три дня, во время которых у детей не будет дополнительной нагрузки.

«Перегружать мозг ребёнка-школьника на каникулах не следует, чтобы он не «перегорел» учёбой, а его желание и мотивация учиться не пропали», — добавила эксперт.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что кандидат психологических наук, практикующий психолог Лариса Суркова приняла участие в уроке «Разговоры о важном». Занятие было посвящено Всемирному дню психического здоровья.