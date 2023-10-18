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Психолог Евсеева посоветовала не загружать детей учёбой в каникулы

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Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева заявила, что не стоит слишком загружать детей учёбой во время каникул.
Психолог Евсеева посоветовала не загружать детей учёбой в каникулы
  • Gettyimages.ru

«В период обучения школьники проходят важные стадии как физического, так и психологического развития, а чрезмерная нагрузка будет негативно сказываться на их правильном прохождении. Во время каникул у мозга есть возможность переварить ту информацию, которую ребёнок получил до этого», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, каникулы нужны для того, чтобы информация, которую дети получали на уроках в виде теории, нашла своё применение на практике.

Как отметила Евсеева, если каникулы длятся две недели, то важно выделить два-три дня, во время которых у детей не будет дополнительной нагрузки.

«Перегружать мозг ребёнка-школьника на каникулах не следует, чтобы он не «перегорел» учёбой, а его желание и мотивация учиться не пропали», — добавила эксперт.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что кандидат психологических наук, практикующий психолог Лариса Суркова приняла участие в уроке «Разговоры о важном». Занятие было посвящено Всемирному дню психического здоровья.

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