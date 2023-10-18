В МТШ запустили новую программу подготовки инженеров

В проекте «Московская техническая школа» (МТШ) запустили новую программу «Надёжность электронных средств». Она проводится в рамках направления «Микроэлектроника и фотоника».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«К проекту «Московская техническая школа» присоединился новый образовательный партнёр — Высшая школа экономики. Совместно с ним был разработан и открыт очный курс для специалистов в области разработки и применения электронных средств, позволяющий развить компетенции для создания надёжных устройств и систем», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что курс позволит слушателям улучшить свои знания в области проектирования, производства и эксплуатации электронных средств. Инженеры смогут повысить квалификацию, наработать дополнительные компетенции.

Ранее НСН сообщала, что «Московская техническая школа» в этом году увеличила до 123 — более чем в два раза — количество курсов и программ повышения квалификации для сотрудников промышленных предприятий.