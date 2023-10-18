Воздушная тревога в Севастополе отменена

Воздушная тревога в Севастополе, объявленная ранее, отменена, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он в Telegram.

В Севастополе вечером 18 октября была объявлена воздушная тревога.

В этот же момент Военная хроника сообщила, что в 150 км от Крыма находятся четыре самолёта-разведчика НАТО: высотный беспилотный RQ-4 Global Hawk, самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis, а также два противолодочных самолёта P-8A Poseidon ВМС США.

Как сообщил глава города, атака отражалась Черноморским флотом в районе Сухарной балки.

В районе Сахарной Головки был замечен дым, спасатели уже выехали туда.