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В Петербурге начались отделочные работы на станции метро «Горный институт»

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На будущей станции «Горный институт» Петербургского метрополитена приступили к отделочным работам. Она станет частью Лахтинско-Правобережной линии.
В Петербурге начались отделочные работы на станции метро «Горный институт»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу компании «Метрострой Северной столицы».

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время специалисты монтируют напольное покрытие в центральном тоннеле.

Также предстоит монтаж и размещение 6 тыс. элементов станции, включая облицовку мрамором стен среднего и боковых тоннелей, передаёт neva.today.

Ранее сообщалось, что строительство станции «Митьково» МЦД-3 завершится в 2024 году.

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