В Петербурге начались отделочные работы на станции метро «Горный институт»
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу компании «Метрострой Северной столицы».
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время специалисты монтируют напольное покрытие в центральном тоннеле.
Также предстоит монтаж и размещение 6 тыс. элементов станции, включая облицовку мрамором стен среднего и боковых тоннелей, передаёт neva.today.
Ранее сообщалось, что строительство станции «Митьково» МЦД-3 завершится в 2024 году.