Прокуратура после публикации RT проверит новые данные по делу о торговле людьми

Московская прокуратура после публикации RT проверит информацию о том, что подозреваемая в торговле людьми москвичка Юлия Л. обманом лишила приёмного сына жилья.

«Будет дана оценка каждому факту. В том числе будет проведена проверка о возможных нарушениях закона в отношении совершеннолетнего», — заявили в ведомстве.

Ранее 19-летний Стефан рассказал RT, что Юлия убедила его, что ему нужно переписать доли в трёх квартирах на неё и старших детей, якобы чтобы не платить ипотеку. Она обещала, что его пропишут в другом месте, но этого не произошло.

17 октября стало известно, что следователи столичного главка СК России устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над 15 несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Источник RT предположил, что подозреваемой могли понадобиться 15 детей, чтобы заработать на них.