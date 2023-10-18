Прокуратура после публикации RT проверит новые данные по делу о торговле людьми
- РИА Новости
«Будет дана оценка каждому факту. В том числе будет проведена проверка о возможных нарушениях закона в отношении совершеннолетнего», — заявили в ведомстве.
Ранее 19-летний Стефан рассказал RT, что Юлия убедила его, что ему нужно переписать доли в трёх квартирах на неё и старших детей, якобы чтобы не платить ипотеку. Она обещала, что его пропишут в другом месте, но этого не произошло.
17 октября стало известно, что следователи столичного главка СК России устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над 15 несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
Источник RT предположил, что подозреваемой могли понадобиться 15 детей, чтобы заработать на них.