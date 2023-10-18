Узнать больше

Хуснуллин: число участников СЭЗ в новых регионах выросло до 25

Короткая ссылка
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что с начала июля, когда по решению президента России Владимира Путина на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начала действовать свободная экономическая зона (СЭЗ), статус её участников получили 25 компаний и предприятий.
Хуснуллин: число участников СЭЗ в новых регионах выросло до 25
  • РИА Новости

«Каждую неделю в реестр участников СЭЗ входят несколько компаний, в том числе крупные промышленные предприятия, которые реализуют серьёзные инвестпроекты в таких сферах, как машиностроение, металлургия, горнодобывающая отрасль», — отметил он.

По его словам, общая сумма заявленных инвестиций составляет порядка 30 млрд рублей, а объём льгот, на которые компании могут рассчитывать, — почти 42 млрд рублей.

Отмечается, что в целом в реализации проектов будут задействованы более 33 тыс. человек.

Ранее Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России. В частности, речь идёт об особом режиме налогообложения и обложения страховыми взносами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить