Хуснуллин: число участников СЭЗ в новых регионах выросло до 25
- РИА Новости
«Каждую неделю в реестр участников СЭЗ входят несколько компаний, в том числе крупные промышленные предприятия, которые реализуют серьёзные инвестпроекты в таких сферах, как машиностроение, металлургия, горнодобывающая отрасль», — отметил он.
По его словам, общая сумма заявленных инвестиций составляет порядка 30 млрд рублей, а объём льгот, на которые компании могут рассчитывать, — почти 42 млрд рублей.
Отмечается, что в целом в реализации проектов будут задействованы более 33 тыс. человек.
Ранее Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России. В частности, речь идёт об особом режиме налогообложения и обложения страховыми взносами.