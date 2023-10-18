Хуснуллин: число участников СЭЗ в новых регионах выросло до 25

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что с начала июля, когда по решению президента России Владимира Путина на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начала действовать свободная экономическая зона (СЭЗ), статус её участников получили 25 компаний и предприятий.

«Каждую неделю в реестр участников СЭЗ входят несколько компаний, в том числе крупные промышленные предприятия, которые реализуют серьёзные инвестпроекты в таких сферах, как машиностроение, металлургия, горнодобывающая отрасль», — отметил он.

По его словам, общая сумма заявленных инвестиций составляет порядка 30 млрд рублей, а объём льгот, на которые компании могут рассчитывать, — почти 42 млрд рублей.

Отмечается, что в целом в реализации проектов будут задействованы более 33 тыс. человек.

Ранее Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России. В частности, речь идёт об особом режиме налогообложения и обложения страховыми взносами.