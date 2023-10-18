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Москвичи воспользовались электронными медкартами более 470 млн раз с запуска сервиса

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала электронную медицинскую карту одним из самых востребованных сервисов столичного здравоохранения.
Москвичи воспользовались электронными медкартами более 470 млн раз с запуска сервиса
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.

Как отметила Ракова, в 2023 году пациенты стали пользоваться электронной медкартой в 1,5 раза чаще, чем годом ранее. С момента запуска жители столицы воспользовались сервисом более 470 млн раз.

«Электронная медкарта уже более трёх с половиной лет позволяет пациентам иметь доступ к данным о своём здоровье и здоровье своих детей в любое время в любом месте. Иметь такую информацию под рукой действительно удобно», — сказала заммэра.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.

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