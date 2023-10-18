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В Москве оформили ипотек на 582,7 млрд рублей за девять месяцев

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В январе — сентябре 2023 года в Москве оформили ипотек на 582,7 млрд рублей, или 19,6% от льготных ипотечных договоров, оформленных по всей России, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве оформили ипотек на 582,7 млрд рублей за девять месяцев
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Всего в столице за всё время действия программ выдано кредитов на сумму свыше 1,8 трлн рублей», — сказал Ефимов.

В сентябре 2023 года столичное управление Росреестра зарегистрировало 12 939 ипотечных сделок, что является рекордным показателем за последние 15 лет.

Ранее газета «Известия» сообщала, что спрос на студии в новостройках России в январе — сентябре 2023 года вырос на 25%.

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