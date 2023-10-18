В Москве оформили ипотек на 582,7 млрд рублей за девять месяцев

В январе — сентябре 2023 года в Москве оформили ипотек на 582,7 млрд рублей, или 19,6% от льготных ипотечных договоров, оформленных по всей России, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Всего в столице за всё время действия программ выдано кредитов на сумму свыше 1,8 трлн рублей», — сказал Ефимов.

В сентябре 2023 года столичное управление Росреестра зарегистрировало 12 939 ипотечных сделок, что является рекордным показателем за последние 15 лет.

Ранее газета «Известия» сообщала, что спрос на студии в новостройках России в январе — сентябре 2023 года вырос на 25%.