Состояние сбитой автомобилем в Щёлкове женщины улучшилось
«Состояние женщины, пострадавшей в результате происшествия в Щёлкове, в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Она продолжает находиться под наблюдением специалистов», — говорится в сообщении.
Ранее, по данным ведомства, состояние пострадавшей оценивалось как средней степени тяжести.
Днём 17 октября автомобиль дважды наехал на женщину в подмосковном Щёлкове, пострадавшую увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. В региональной прокуратуре RT уточнили, что у пострадавшей диагностированы множественные переломы обеих голеней.