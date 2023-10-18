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Состояние сбитой автомобилем в Щёлкове женщины улучшилось

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Состояние женщины, которую в Щёлкове сбила водитель иномарки, оцениванивается как удовлетворительное. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

«Состояние женщины, пострадавшей в результате происшествия в Щёлкове, в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Она продолжает находиться под наблюдением специалистов», — говорится в сообщении.

Ранее, по данным ведомства, состояние пострадавшей оценивалось как средней степени тяжести.

Днём 17 октября автомобиль дважды наехал на женщину в подмосковном Щёлкове, пострадавшую увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. В региональной прокуратуре RT уточнили, что у пострадавшей диагностированы множественные переломы обеих голеней.

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