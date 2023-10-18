ФАС обязала банки указывать диапазон значений стоимости кредитов в рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) постановила обязать банки указывать диапазон значений стоимости кредитов и займов в рекламе с 23 октября, говорится в сообщении службы.

Отмечается, что данные о значениях полной стоимости кредита должны размещаться до упоминания о процентных ставках. При этом шрифт должен быть не меньше шрифта, которым указывается ставка. Требования будут применяться ко всем потребительским кредитам, также к ипотечным.

«Сохраняется обязанность в рекламе кредитов и займов указывать все условия оказания таких услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесут заёмщики, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий», — заявила ФАС.

Ранее сообщалось, что кабмин ужесточил российским банкам правила выдачи ипотечных займов.