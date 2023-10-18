ФАС обязала банки указывать диапазон значений стоимости кредитов в рекламе
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Отмечается, что данные о значениях полной стоимости кредита должны размещаться до упоминания о процентных ставках. При этом шрифт должен быть не меньше шрифта, которым указывается ставка. Требования будут применяться ко всем потребительским кредитам, также к ипотечным.
«Сохраняется обязанность в рекламе кредитов и займов указывать все условия оказания таких услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесут заёмщики, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий», — заявила ФАС.
Ранее сообщалось, что кабмин ужесточил российским банкам правила выдачи ипотечных займов.