Узнать больше

ФАС обязала банки указывать диапазон значений стоимости кредитов в рекламе

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) постановила обязать банки указывать диапазон значений стоимости кредитов и займов в рекламе с 23 октября, говорится в сообщении службы.
ФАС обязала банки указывать диапазон значений стоимости кредитов в рекламе
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что данные о значениях полной стоимости кредита должны размещаться до упоминания о процентных ставках. При этом шрифт должен быть не меньше шрифта, которым указывается ставка. Требования будут применяться ко всем потребительским кредитам, также к ипотечным.

«Сохраняется обязанность в рекламе кредитов и займов указывать все условия оказания таких услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесут заёмщики, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий», — заявила ФАС.

Ранее сообщалось, что кабмин ужесточил российским банкам правила выдачи ипотечных займов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить