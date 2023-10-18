Число вакансий в Екатеринбурге выросло в 2,4 раза с начала года

Количество предложений о работе в Екатеринбурге возросло в 2,4 раза с начала 2023 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу «Авито Работа».

«Екатеринбург с небольшой разницей оказался на втором месте по количеству прироста числа вакансий в 2,4 раза, а средняя зарплата в городе составляет 64,2 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе.

Первое место по росту числа вакансий — у Москвы. За год прирост был в 2,6 раза. Средняя зарплата в столице составляет около 72,6 тыс. рублей.

Ранее progorod43 сообщал, что вакансия плотника-кровельщика названа самой высокооплачиваемой в Кирове.