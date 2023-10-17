Следователи выясняют обстоятельства гибели сёрфера под Кингисеппом

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели 51-летнего сёрфера в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу СК по Ленобласти.

Согласно предварительным данным, мужчина гостил у своих родственников.

В пятницу, 13 октября, он решил заняться сёрфингом в районе Нарвской губы, после чего не выходил на связь.

В августе стало известно, что следственный отдел по Советскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводит проверку по факту гибели ребёнка в бассейне аквапарка «Парк Планета».