Следователи выясняют обстоятельства гибели сёрфера под Кингисеппом
Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу СК по Ленобласти.
Согласно предварительным данным, мужчина гостил у своих родственников.
В пятницу, 13 октября, он решил заняться сёрфингом в районе Нарвской губы, после чего не выходил на связь.
В августе стало известно, что следственный отдел по Советскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводит проверку по факту гибели ребёнка в бассейне аквапарка «Парк Планета».