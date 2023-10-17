В Тверской области подтвердили 124 случая COVID-19 за неделю

В Тверской области за неделю с 9 по 15 октября подтвердили 124 случая COVID-19. Госпитализированы 11 жителей, выздоровели 183 пациента.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

С начала пандемии в области зафиксировали 197 599 случаев коронавируса, вылечились 194 564 человека.

Также стало известно, что в Тюменской области за неделю выявили 157 случаев COVID-19, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на сайт «Стопкоронавирус». Выздоровели 169 пациентов, госпитализированы 23.

Ранее врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что ОРВИ от гриппа и СOVID-19 можно отличить по характеру течения заболевания.