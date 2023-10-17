RT показал кадры обыска дома жительницы Москвы, подозреваемой в торговле людьми

RT опубликовал первые кадры обысков дома у жительницы Москвы, которую заподозрили в торговле людьми.

Кадры опубликованы в Telegram-канале RT.

17 октября стало известно, что следователи столичного СК России устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над 15 несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

В рамках дела проведено 14 обысков по местам жительства.

Источник RT предположил, что подозреваемой могли понадобиться 15 детей, чтобы заработать на них. По словам собеседника, «как минимум половина детей — с разными заболеваниями, на них государство выделяет деньги, пособия».

RT также поговорил с родственницей одного из приёмных детей подозреваемой.