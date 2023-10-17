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Нотариус Соколов посоветовал проверять перед покупкой, находится ли автомобиль в залоге

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Нотариус Иван Соколов дал рекомендации по покупке подержанного автомобиля. По его словам, важно проверить, находится ли машина в залоге у банка.
Нотариус Соколов посоветовал проверять перед покупкой, находится ли автомобиль в залоге
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«Проверить, не находится ли машина в залоге, можно самостоятельно — бесплатно и в любое время. Для этого на портале Федеральной нотариальной палаты есть публичный реестр уведомлений о залоге движимого имущества», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По его словам, могут быть и другие ситуации. Например, у продавца нет прав распоряжаться машиной, так как он признан банкротом или его дееспособность ограничена.

Со своей стороны, вице-президент «Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что сотрудники шиномонтажа могут обмануть автовладельца, если берутся за ремонт покрышки, не подлежащей восстановлению.

«Обман наиболее распространён в процессе ремонта шин, когда сотрудник шиномонтажа видит, что шину починить нельзя, но тем не менее берётся за работу. Это связано, в первую очередь, с ремонтом боковых порезов и других подобных дефектов, когда результата ремонт не даст, и шина быстро порвётся и потребует замены», — пояснил Хайцеэр.

Как отметил эксперт, автовладельца также могут попытаться убедить в необходимости замены шин, хотя имеющиеся всё ещё сохраняют ресурс.

Ранее независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов выразил мнение, что в декабре и январе в дилерских центрах приобретать автомобиль более выгодно, так как продавец может предоставить скидку на фоне снижения трафика в этот период.

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