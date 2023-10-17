Узнать больше

В Альянсе турагентств заявили, что планировать отдых на Новый год лучше заранее

Короткая ссылка
Вице-президент российского Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что планировать отдых на новогодние праздники лучше заранее. По словам эксперта, стоимость туров на популярные направления будет расти.
В Альянсе турагентств заявили, что планировать отдых на Новый год лучше заранее
  • Gettyimages.ru
  • © Manuel Faba Ortega

В беседе с «Радио 1» Мкртчян отметил, что более бюджетным будет отдых до и после новогодних каникул.

«Россияне стали разумно относиться к деньгам, многие покупают те же Арабские Эмираты с заездом 5 или 10 декабря, что дешевле, чем с заездом, например, 30 декабря. Поэтому люди сами должны делать выбор: либо ехать в новогодние даты и платить дорого, либо ехать 10 или 12 января», — сказал он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с НСН заявил, что Вьетнам в последние годы, особенно допандемийные, пользовался нарастающей популярностью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить