В Альянсе турагентств заявили, что планировать отдых на Новый год лучше заранее

Вице-президент российского Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что планировать отдых на новогодние праздники лучше заранее. По словам эксперта, стоимость туров на популярные направления будет расти.

В беседе с «Радио 1» Мкртчян отметил, что более бюджетным будет отдых до и после новогодних каникул.

«Россияне стали разумно относиться к деньгам, многие покупают те же Арабские Эмираты с заездом 5 или 10 декабря, что дешевле, чем с заездом, например, 30 декабря. Поэтому люди сами должны делать выбор: либо ехать в новогодние даты и платить дорого, либо ехать 10 или 12 января», — сказал он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с НСН заявил, что Вьетнам в последние годы, особенно допандемийные, пользовался нарастающей популярностью.