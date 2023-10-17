В Альянсе турагентств заявили, что планировать отдых на Новый год лучше заранее
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В беседе с «Радио 1» Мкртчян отметил, что более бюджетным будет отдых до и после новогодних каникул.
«Россияне стали разумно относиться к деньгам, многие покупают те же Арабские Эмираты с заездом 5 или 10 декабря, что дешевле, чем с заездом, например, 30 декабря. Поэтому люди сами должны делать выбор: либо ехать в новогодние даты и платить дорого, либо ехать 10 или 12 января», — сказал он.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с НСН заявил, что Вьетнам в последние годы, особенно допандемийные, пользовался нарастающей популярностью.