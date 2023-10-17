Отоларинголог Михеев посоветовал не использовать внутриканальные наушники
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«Не стоит использовать внутриканальные наушники, потому что они направляют звук точно на барабанную перепонку. Не рекомендуется слушать музыку в наушниках на полную громкость, а также более двух часов подряд и вообще суммарно больше двух-трёх часов», — заявил врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Как отметил эксперт, предпочтительнее использовать большие накладные или полноразмерные наушники. Музыку рекомендуется слушать на 70—80% от максимальной громкости.
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