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Отоларинголог Михеев посоветовал не использовать внутриканальные наушники

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Врач-оториноларинголог Николай Михеев дал советы по использованию наушников. Самыми вредными он назвал внутриканальные.
Отоларинголог Михеев посоветовал не использовать внутриканальные наушники
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

«Не стоит использовать внутриканальные наушники, потому что они направляют звук точно на барабанную перепонку. Не рекомендуется слушать музыку в наушниках на полную громкость, а также более двух часов подряд и вообще суммарно больше двух-трёх часов», — заявил врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Как отметил эксперт, предпочтительнее использовать большие накладные или полноразмерные наушники. Музыку рекомендуется слушать на 70—80% от максимальной громкости.

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