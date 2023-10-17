Отоларинголог Михеев посоветовал не использовать внутриканальные наушники

Врач-оториноларинголог Николай Михеев дал советы по использованию наушников. Самыми вредными он назвал внутриканальные.

«Не стоит использовать внутриканальные наушники, потому что они направляют звук точно на барабанную перепонку. Не рекомендуется слушать музыку в наушниках на полную громкость, а также более двух часов подряд и вообще суммарно больше двух-трёх часов», — заявил врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Как отметил эксперт, предпочтительнее использовать большие накладные или полноразмерные наушники. Музыку рекомендуется слушать на 70—80% от максимальной громкости.

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