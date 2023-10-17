РЭО получил более 3000 заявок на «Зелёную премию»

Более 3000 заявок на «Зелёную премию» поступило в Российский экологический оператор (РЭО).

Об этом сообщает телеканал «360».

«В нашей стране реализуется множество проектов, затрагивающих вопросы экологии, экономики замкнутого цикла и отрасли обращения с отходами. «Зелёная премия» призвана выявить лучшие из них», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Принять участие в конкурсе могут отраслевые компании, бренды, общественные, образовательные, культурные организации, а также экоактивисты.

Ранее сообщалось, что РЭО продлил до 1 ноября приём заявок на «Зелёную премию».