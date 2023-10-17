Узнать больше

РЭО получил более 3000 заявок на «Зелёную премию»

Короткая ссылка
Более 3000 заявок на «Зелёную премию» поступило в Российский экологический оператор (РЭО).
РЭО получил более 3000 заявок на «Зелёную премию»
  • Gettyimages.ru
  • © Hiroshi Watanabe

Об этом сообщает телеканал «360».

«В нашей стране реализуется множество проектов, затрагивающих вопросы экологии, экономики замкнутого цикла и отрасли обращения с отходами. «Зелёная премия» призвана выявить лучшие из них», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Принять участие в конкурсе могут отраслевые компании, бренды, общественные, образовательные, культурные организации, а также экоактивисты.

Ранее сообщалось, что РЭО продлил до 1 ноября приём заявок на «Зелёную премию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить