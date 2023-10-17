ГД приняла в I чтении законопроект о добровольческих формированиях Росгвардии
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Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв.
Отмечается, что инициатива предполагает наделение Росгвардии полномочиями по созданию добровольческих формирований, участники которых и члены их семей будут иметь право на такой же объём социальных гарантий и льгот, которые имеют добровольцы Министерства обороны России.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что 22 сентября в Государственную думу внесут законопроекты о добровольческих формированиях Росгвардии.