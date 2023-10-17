В ХМАО проводят проверку из-за размахивавшего ножами подростка

В Урае началась проверка из-за подростка, который размахивал охотничьими ножами рядом со сверстниками.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Пострадавших после инцидента нет.

Выяснилось, что сам 11-летний мальчик из благополучной семьи, но с декабря 2022 года он состоит на учёте комиссии по делам несовершеннолетних из-за нарушений дисциплины в классе и школе.

«Сейчас сотрудники полиции собирают материал, чтобы решить вопрос о направлении его в закрытую школу», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Башкирии выяснит обстоятельства избиения школьницы на уроке.