В ХМАО проводят проверку из-за размахивавшего ножами подростка
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Пострадавших после инцидента нет.
Выяснилось, что сам 11-летний мальчик из благополучной семьи, но с декабря 2022 года он состоит на учёте комиссии по делам несовершеннолетних из-за нарушений дисциплины в классе и школе.
«Сейчас сотрудники полиции собирают материал, чтобы решить вопрос о направлении его в закрытую школу», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что прокуратура Башкирии выяснит обстоятельства избиения школьницы на уроке.