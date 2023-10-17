Депутат Нилов: стоимость эвакуации авто не должна превышать размер штрафа
- РИА Новости
«Раньше машины эвакуировали за счёт бюджета региона, поскольку это является обеспечительной мерой, но несколько лет назад эти расходы возложили на автовладельцев. Считаю это неправильным: нужно вернуться к практике, когда эвакуацию оплачивает либо полностью регион, либо устанавливает на это тарифы, не превышающие размер штрафа за неправильную парковку», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, также предлагается ввести обязанность служб, которые занимаются эвакуацией, информировать автовладельца об этом и давать 10—15 минут, чтобы он мог прийти и переставить машину.
«Штраф за неправильную парковку при этом придётся заплатить, но эвакуации не будет», — уточнил Нилов.
Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал предложение по введению единых правил формирования тарифов и льгот на парковку.