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Депутат Нилов: стоимость эвакуации авто не должна превышать размер штрафа

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Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект, согласно которому стоимость эвакуации неправильно припаркованного автомобиля не должна превышать размер соответствующего штрафа.
Депутат Нилов: стоимость эвакуации авто не должна превышать размер штрафа
  • РИА Новости

«Раньше машины эвакуировали за счёт бюджета региона, поскольку это является обеспечительной мерой, но несколько лет назад эти расходы возложили на автовладельцев. Считаю это неправильным: нужно вернуться к практике, когда эвакуацию оплачивает либо полностью регион, либо устанавливает на это тарифы, не превышающие размер штрафа за неправильную парковку», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, также предлагается ввести обязанность служб, которые занимаются эвакуацией, информировать автовладельца об этом и давать 10—15 минут, чтобы он мог прийти и переставить машину.

«Штраф за неправильную парковку при этом придётся заплатить, но эвакуации не будет», — уточнил Нилов.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал предложение по введению единых правил формирования тарифов и льгот на парковку.

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