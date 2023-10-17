Депутат Нилов: стоимость эвакуации авто не должна превышать размер штрафа

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект, согласно которому стоимость эвакуации неправильно припаркованного автомобиля не должна превышать размер соответствующего штрафа.

«Раньше машины эвакуировали за счёт бюджета региона, поскольку это является обеспечительной мерой, но несколько лет назад эти расходы возложили на автовладельцев. Считаю это неправильным: нужно вернуться к практике, когда эвакуацию оплачивает либо полностью регион, либо устанавливает на это тарифы, не превышающие размер штрафа за неправильную парковку», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, также предлагается ввести обязанность служб, которые занимаются эвакуацией, информировать автовладельца об этом и давать 10—15 минут, чтобы он мог прийти и переставить машину.

«Штраф за неправильную парковку при этом придётся заплатить, но эвакуации не будет», — уточнил Нилов.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал предложение по введению единых правил формирования тарифов и льгот на парковку.