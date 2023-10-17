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Реконструкция станции МЦД-1 «Тестовская» завершится в 2025 году

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В Дептрансе Москвы сообщили, что завершение реконструкции станции МЦД-1 «Тестовская» запланировано на 2025 год, она станет московским городским вокзалом.
Реконструкция станции МЦД-1 «Тестовская» завершится в 2025 году

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.    

На станции оборудуют три удобные платформы с навесами. Также «Тестовскую» D1 и D4 соединят пешеходным тоннелем — так пересадка станет комфортнее и быстрее.

«Мы делаем городской транспорт удобнее в районе делового центра «Москва-Сити», где всегда много людей», — прокомментировал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В ближайшее время «Тестовская» D1 будет временной станцией для остановки поездов первого диаметра, аэроэкспрессов и пригородных поездов.

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.

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