В центрах госуслуг Москвы открыли выставку об истории профобразования

В центрах госуслуг Москвы открыли выставку «История профессионального образования», подготовленную столичным Главархивом совместно с офисами «Мои документы».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Выставка расскажет, как менялось образование в Москве от реформ Петра I до современности.

Среди экспонатов — тематические вырезки из газет и журналов, архивные документы, различные видеоматериалы.

Ознакомиться с выставкой также можно онлайн.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что москвичи посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год.