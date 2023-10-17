В центрах госуслуг Москвы открыли выставку об истории профобразования
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Выставка расскажет, как менялось образование в Москве от реформ Петра I до современности.
Среди экспонатов — тематические вырезки из газет и журналов, архивные документы, различные видеоматериалы.
Ознакомиться с выставкой также можно онлайн.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что москвичи посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год.