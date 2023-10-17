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В центрах госуслуг Москвы открыли выставку об истории профобразования

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В центрах госуслуг Москвы открыли выставку «История профессионального образования», подготовленную столичным Главархивом совместно с офисами «Мои документы».
В центрах госуслуг Москвы открыли выставку об истории профобразования

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Выставка расскажет, как менялось образование в Москве от реформ Петра I до современности.

Среди экспонатов — тематические вырезки из газет и журналов, архивные документы, различные видеоматериалы.

Ознакомиться с выставкой также можно онлайн.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что москвичи посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год.

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