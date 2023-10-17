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На первый конкурс президентских грантов 2024 года поступило более 10 тысяч проектов

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Завершён приём заявок на конкурс Фонда президентских грантов 2024 года. Поступило более 10 тыс. проектов, в том числе 47 из новых регионов.
На первый конкурс президентских грантов 2024 года поступило более 10 тысяч проектов
  • Gettyimages.ru
  • © Wavebreakmedia

Об этом сообщает газета «Взгляд».

В список самых популярных грантовых направлений по числу инициатив попали такие темы, как «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (19%), «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (15,6%), «сохранение исторической памяти» (15,6%).

Победителей конкурса определят в январе следующего года, а финансирование поддержанных проектов начнётся с февраля.

Ранее сообщалось, что три проекта из Курганской области получили гранты Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма поддержки составила 3,3 млн рублей.

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