В Москве прошло заседание Евразийского альянса омбудсменов

В Москве состоялось VIII заседание Евразийского альянса омбудсменов, посвящённое защите прав человека в области охраны здоровья и медицинской помощи. В мероприятии приняла участие уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Альянс был создан в 2017 году по инициативе и при учредительстве уполномоченного по правам человека в России. На данный момент он объединяет представителей девяти стран — Армении, Ирана, Монголии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Узбекистана, России и Таджикистана.

В 2023 году в ЕАО вступает глава национального института защиты прав человека Королевства Бахрейн.

В заседании также приняли участие в качестве наблюдателей омбудсмены из Азербайджана, Туркмении, Турции, Мали, Малави и Белоруссии.

Участники заседания обменялись мнениями относительно лучших практик по защите прав человека, в том числе по соблюдению прав пациентов, содержащихся в психиатрических больницах, и инвалидов, находящихся в учреждениях социального обслуживания.