В Москве прошло заседание Евразийского альянса омбудсменов
Альянс был создан в 2017 году по инициативе и при учредительстве уполномоченного по правам человека в России. На данный момент он объединяет представителей девяти стран — Армении, Ирана, Монголии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Узбекистана, России и Таджикистана.
В 2023 году в ЕАО вступает глава национального института защиты прав человека Королевства Бахрейн.
В заседании также приняли участие в качестве наблюдателей омбудсмены из Азербайджана, Туркмении, Турции, Мали, Малави и Белоруссии.
Участники заседания обменялись мнениями относительно лучших практик по защите прав человека, в том числе по соблюдению прав пациентов, содержащихся в психиатрических больницах, и инвалидов, находящихся в учреждениях социального обслуживания.