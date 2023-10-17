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Ещё три участка на западе Москвы реорганизуют по программе КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в правительстве города принят проект реорганизации трёх участков на западе столицы в рамках комплексного развития территорий (КРТ).
Ещё три участка на западе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Об этом сообщает НСН.

Два участка расположены на проспекте Вернадского и один — на Озёрной улице в районе Тропарёво-Никулино. Там появятся новые жилые кварталы по программе реновации, общая площадь застройки составит 3,85 га.

В настоящее время там расположены устаревшие торгово-бытовые объекты, автостоянка и места хранения транспорта, отметил Ефимов.

«Объём инвестиций в реорганизацию площадок оценивается почти в 4 млрд рублей», — уточнил вице-мэр.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.

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