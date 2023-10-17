Ещё три участка на западе Москвы реорганизуют по программе КРТ
Об этом сообщает НСН.
Два участка расположены на проспекте Вернадского и один — на Озёрной улице в районе Тропарёво-Никулино. Там появятся новые жилые кварталы по программе реновации, общая площадь застройки составит 3,85 га.
В настоящее время там расположены устаревшие торгово-бытовые объекты, автостоянка и места хранения транспорта, отметил Ефимов.
«Объём инвестиций в реорганизацию площадок оценивается почти в 4 млрд рублей», — уточнил вице-мэр.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.