Врач Иванов посоветовал не принимать слишком горячий душ осенью
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«В сочетании с индивидуальными особенностями кожи, например генетическими или аутоиммунными нарушениями, воздействие неблагоприятных внешних факторов повышает вероятность ухудшения течения хронических кожных заболеваний», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, не стоит принимать слишком горячий душ или ванну, а в ветреную и морозную погоду за 15—20 минут до выхода из дома желательно наносить на кожу питательный крем.
Кроме того, Иванов рекомендовал употреблять достаточное количество воды и правильно питаться.
Ранее заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной службой новостей дал советы по профилактике болезней суставов. Прежде всего он рекомендовал чаще двигаться.