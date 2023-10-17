Врач Иванов посоветовал не принимать слишком горячий душ осенью

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов заявил, что снижение влажности воздуха, недостаток витамина D на фоне нехватки солнечного света и резкие перепады температур могут сказаться на состоянии кожи в осенний период.

«В сочетании с индивидуальными особенностями кожи, например генетическими или аутоиммунными нарушениями, воздействие неблагоприятных внешних факторов повышает вероятность ухудшения течения хронических кожных заболеваний», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, не стоит принимать слишком горячий душ или ванну, а в ветреную и морозную погоду за 15—20 минут до выхода из дома желательно наносить на кожу питательный крем.

Кроме того, Иванов рекомендовал употреблять достаточное количество воды и правильно питаться.

Ранее заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной службой новостей дал советы по профилактике болезней суставов. Прежде всего он рекомендовал чаще двигаться.