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Психолог Гришина: младшее поколение часто не ценит экспертность взрослых

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Психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина выразила мнение, что младшее поколение, в отличие от старшего, привыкло быстрее получать знания, поэтому ему непонятна ценность экспертности взрослых.

«Старшее поколение делает ставку на знания, а младшее считает, что знания и навыки — это то, что быстро приобретается и меняется. Также дети быстрее осваивают все технологические новинки, а родителям уже труднее адаптироваться к изменениям», — поделилась психолог в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, родителям нужно показывать на практике, в чём плюс экспертных знаний.

Также, по мнению Гришиной, родителям стоит прислушиваться, когда ребёнок говорит о своих эмоциях, даже в том случае, где он их явно преувеличивает. При этом родитель должен отстаивать свои границы в общении, отметила эксперт.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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