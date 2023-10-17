Производство лекарств в Москве выросло на 47,6% за восемь месяцев

Производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6% за январь — август 2023 года, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«В столице больше 200 предприятий, выпускающих лекарственные средства и медицинские изделия. Они производят противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, средства для лечения нервной системы, вакцины и многое другое», — заявил мэр.

По его словам, за указанный период производители отгрузили заказчикам продукцию более чем на 157 млрд рублей.

Как отметил Собянин, столь высокие показатели стали результатом системной поддержки властей.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.