Собянин: за 12 лет работы портала «Наш город» было решено 7,7 млн вопросов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что порталу «Наш город» исполнилось 12 лет.

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин отметил, что посредством сервиса горожане смогли оперативно решить больше 7,7 млн вопросов по содержанию многоквартирных домов, дворов, дорог и парков, а также улучшить работу транспорта, поликлиник и др.

Мэр подчеркнул, что сервис постоянно развивается и оптимизируется для простоты и удобства работы с ним.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что москвичи посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год.