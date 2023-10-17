Собянин: за 12 лет работы портала «Наш город» было решено 7,7 млн вопросов
Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Собянин отметил, что посредством сервиса горожане смогли оперативно решить больше 7,7 млн вопросов по содержанию многоквартирных домов, дворов, дорог и парков, а также улучшить работу транспорта, поликлиник и др.
Мэр подчеркнул, что сервис постоянно развивается и оптимизируется для простоты и удобства работы с ним.
Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что москвичи посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год.