Узнать больше

Собянин: за 12 лет работы портала «Наш город» было решено 7,7 млн вопросов

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что порталу «Наш город» исполнилось 12 лет.
Собянин: за 12 лет работы портала «Наш город» было решено 7,7 млн вопросов

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.  

Собянин отметил, что посредством сервиса горожане смогли оперативно решить больше 7,7 млн вопросов по содержанию многоквартирных домов, дворов, дорог и парков, а также улучшить работу транспорта, поликлиник и др.

Мэр подчеркнул, что сервис постоянно развивается и оптимизируется для простоты и удобства работы с ним.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что москвичи посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить