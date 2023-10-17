Узнать больше

Два стратегических бомбардировщика выполнили плановый полёт над Японским морем

Короткая ссылка
В Минобороны России сообщили о выполнении планового полёта над Японским морем двумя российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС в сопровождении Су-35С.

«Продолжительность полёта составила около семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С воздушно-космических сил», — заявили в ведомстве.

По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, полёт осуществлён в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в Минобороны России заявили, что два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

Также в ведомстве сообщали о плановых полётах стратегических ракетоносцев Ту-95МС Амурского соединения дальней авиации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить