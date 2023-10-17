Два стратегических бомбардировщика выполнили плановый полёт над Японским морем

В Минобороны России сообщили о выполнении планового полёта над Японским морем двумя российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС в сопровождении Су-35С.

«Продолжительность полёта составила около семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С воздушно-космических сил», — заявили в ведомстве.

По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, полёт осуществлён в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в Минобороны России заявили, что два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

Также в ведомстве сообщали о плановых полётах стратегических ракетоносцев Ту-95МС Амурского соединения дальней авиации.