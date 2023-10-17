Число вакансий в городах Свердловской области выросло на 60% за два года

Число вакансий в моногородах Свердловской области увеличилось на 60% в январе — сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой пресс-службу HeadHunter.

«В топе городов по существенному приросту наблюдаются Красноуральск (+142% за два года), Карпинск (+99%) и Краснотурьинск (+80%)», — заявили в компании.

В числе самых востребованных — продавцы-консультанты и кассиры (10,3% от всех вакансий), менеджеры по продажам (5,3%), операторы колл-центров (5,1%).

Также стало известно, что в Ульяновске вакансия оператора на фрезерный станок с числовым программным управлением стала самой высокооплачиваемой в октябре 2023 года, передаёт mosaica.ru со ссылкой на сервис по поиску работы SuperJob.

Кандидату предлагают от 120 до 150 тыс. рублей в месяц.

Далее следуют руководитель проекта монтажных работ, бренд-шеф сети кафе самообслуживания.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае самой высокооплачиваемой вакансией в октябре стала работа инженера производственно-технического отдела.