Число вакансий в городах Свердловской области выросло на 60% за два года
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой пресс-службу HeadHunter.
«В топе городов по существенному приросту наблюдаются Красноуральск (+142% за два года), Карпинск (+99%) и Краснотурьинск (+80%)», — заявили в компании.
В числе самых востребованных — продавцы-консультанты и кассиры (10,3% от всех вакансий), менеджеры по продажам (5,3%), операторы колл-центров (5,1%).
Также стало известно, что в Ульяновске вакансия оператора на фрезерный станок с числовым программным управлением стала самой высокооплачиваемой в октябре 2023 года, передаёт mosaica.ru со ссылкой на сервис по поиску работы SuperJob.
Кандидату предлагают от 120 до 150 тыс. рублей в месяц.
Далее следуют руководитель проекта монтажных работ, бренд-шеф сети кафе самообслуживания.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае самой высокооплачиваемой вакансией в октябре стала работа инженера производственно-технического отдела.