Узнать больше

Число вакансий в городах Свердловской области выросло на 60% за два года

Короткая ссылка
Число вакансий в моногородах Свердловской области увеличилось на 60% в январе — сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Число вакансий в городах Свердловской области выросло на 60% за два года
  • Gettyimages.ru
  • © Pekic

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой пресс-службу HeadHunter.

«В топе городов по существенному приросту наблюдаются Красноуральск (+142% за два года), Карпинск (+99%) и Краснотурьинск (+80%)», — заявили в компании.

В числе самых востребованных — продавцы-консультанты и кассиры (10,3% от всех вакансий), менеджеры по продажам (5,3%), операторы колл-центров (5,1%).

Также стало известно, что в Ульяновске вакансия оператора на фрезерный станок с числовым программным управлением стала самой высокооплачиваемой в октябре 2023 года, передаёт mosaica.ru со ссылкой на сервис по поиску работы SuperJob.

Кандидату предлагают от 120 до 150 тыс. рублей в месяц.

Далее следуют руководитель проекта монтажных работ, бренд-шеф сети кафе самообслуживания.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае самой высокооплачиваемой вакансией в октябре стала работа инженера производственно-технического отдела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить