В Екатеринбурге назвали возможную причину пожара с одним погибшим

В Екатеринбурге проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины в результате пожара.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.

«Предварительно установлено, что возгорание возникло из-за проявленной неосторожности при обращении с источником открытого огня. В результате пожар уничтожил жилое помещение, где произошел инцидент. При этом огонь распространился на другую квартиру», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошёл ночью 17 октября. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу уточнили, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование пожара в Ноябрьске, в результате которого погибли мать и две дочери.