Узнать больше

В Екатеринбурге назвали возможную причину пожара с одним погибшим

Короткая ссылка
В Екатеринбурге проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины в результате пожара.
В Екатеринбурге назвали возможную причину пожара с одним погибшим
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.

«Предварительно установлено, что возгорание возникло из-за проявленной неосторожности при обращении с источником открытого огня. В результате пожар уничтожил жилое помещение, где произошел инцидент. При этом огонь распространился на другую квартиру», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошёл ночью 17 октября. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу уточнили, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование пожара в Ноябрьске, в результате которого погибли мать и две дочери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить