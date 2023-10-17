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В Башкирии поймали детёныша медведицы, которая напала на женщину

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В селе Петровское Ишимбайского района и окрестностях Республики Башкортостан поймали медвежонка, мать которого напала на местную жительницу 13 октября. Об этом сообщил министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов.
В Башкирии поймали детёныша медведицы, которая напала на женщину
  • Gettyimages.ru

По его словам, медведица пришла в населённый пункт с потомством и напала на женщину. С 15 октября пять бригад из сотрудников министерства и Ишимбайского городского общества охотников и рыболовов начали патрулировать территорию.

В дальнейшем будет решаться вопрос о передаче пойманного медвежонка на передержку.

«Остальных медвежат пока не удалось обнаружить, возможно, они сами ушли в лесной массив. Мероприятия по поиску продолжаются. Ситуация находится на контроле министерства», — добавил он.

Ранее сообщалось, что женщина госпитализирована после нападения медведя в Башкирии.

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