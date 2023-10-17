В Башкирии поймали детёныша медведицы, которая напала на женщину
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По его словам, медведица пришла в населённый пункт с потомством и напала на женщину. С 15 октября пять бригад из сотрудников министерства и Ишимбайского городского общества охотников и рыболовов начали патрулировать территорию.
В дальнейшем будет решаться вопрос о передаче пойманного медвежонка на передержку.
«Остальных медвежат пока не удалось обнаружить, возможно, они сами ушли в лесной массив. Мероприятия по поиску продолжаются. Ситуация находится на контроле министерства», — добавил он.
Ранее сообщалось, что женщина госпитализирована после нападения медведя в Башкирии.