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РФПИ объявил о создании Фонда развития гражданского авиапрома совместно с Китаем

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Российский фонд прямых инвестиций объявил о создании Фонда развития гражданского авиапрома объёмом 100 млрд рублей совместно с Китаем.
РФПИ объявил о создании Фонда развития гражданского авиапрома совместно с Китаем
  • Gettyimages.ru

Одной из целей фонда являются инвестиции в авиапредприятия и проекты на территории двух государств в национальных валютах.

Также фонд будет инвестировать в перспективные и действующие проекты аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и «больших данных».

«Российские и китайские компании смогут привлечь необходимые инвестиции для расширения действующих производств и проектирования новых образцов авиационного транспорта, разработки прорывных технологий», — цитирует РИА Новости гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

В материалах к проекту бюджета России на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов говорится, что, согласно разработанному плану, доля российских самолётов в парке крупнейших авиакомпаний страны к 2030 году составит не менее 50%.

Ранее генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский заявил, что первые 18 самолётов МС-21 находятся в стадии производства.

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