В Свердловской области ввели 2,5 млн квадратных метров жилья в 2023 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева.
На территории региона в январе — сентябре 2023 года построили и ввели в эксплуатацию 2,46 млн кв. м жилой недвижимости, что на 14,4% больше, чем годом ранее.
Всего в регионах УрФО за девять месяцев построили 6,54 млн кв. м жилья.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.