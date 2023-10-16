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В Свердловской области ввели 2,5 млн квадратных метров жилья в 2023 году

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В Свердловской области ввели в эксплуатацию почти 2,5 млн кв. м жилья с начала 2023 года. Регион входит в число лидеров по этому показателю среди всех субъектов Уральского федерального округа.
В Свердловской области ввели 2,5 млн квадратных метров жилья в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева.

На территории региона в январе — сентябре 2023 года построили и ввели в эксплуатацию 2,46 млн кв. м жилой недвижимости, что на 14,4% больше, чем годом ранее.

Всего в регионах УрФО за девять месяцев построили 6,54 млн кв. м жилья.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.

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