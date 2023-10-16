В Тверской области перезахоронили останки 169 погибших в Великую Отечественную войну

В Калининском округе Тверской области перезахоронили останки 169 солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Поисковое движение России.

Церемония состоялась в деревне Колталово. Её участниками стали поисковики, родственники павших бойцов, общественные деятели, военные, школьники, местные жители и представители органов власти.

Губернатор Игорь Руденя направил приветствие участникам церемонии.

«Из года в год, восстанавливая по крупицам судьбы павших героев, обустраивая воинские захоронения, вы вносите значимый вклад в сбережение исторической правды о Великой Отечественной войне, о решающей роли советского народа в разгроме немецко-фашистских захватчиков», — заявил глава региона.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что участниками студенческой «Вахты памяти» в Волгограде стали более 70 человек.