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Неделя документального кино открылась в Херсонской области

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Неделя документального кино началась в Херсонской области. Первый показ состоялся в Геническе.
Неделя документального кино открылась в Херсонской области
  • Gettyimages.ru
  • © VivianG

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Темой кинопоказов стали герои и участники СВО.

«Здесь, в Херсонской области, Неделя документального кино станет логичным продолжением регионального патриотического проекта «Единой России» «Исторические беседы», который мы проводим уже около года. В школах Херсонской области состоялось более 1,5 тыс. встреч, на которых мы говорили о Великой Отечественной войне и СВО», — заявил сенатор Херсонской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Партнёр проекта — российское общество «Знание».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион принимает активное участие в работе по восстановлению новых регионов, в том числе Донбасса.

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