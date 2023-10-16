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Собянин: станцию МЦД-2 «Царицыно» сделают полноценным городским вокзалом

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что станция МЦД-2 «Царицыно» станет полноценным городским вокзалом.
Собянин: станцию МЦД-2 «Царицыно» сделают полноценным городским вокзалом

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, в состав вокзала входят станции «Царицыно» Замоскворецкой линии Московского метрополитена и второго Московского центрального диаметра, а также остановки наземного транспорта.

«Этот транспортный узел долго был одним из самых проблемных в городе. Проводим работы по московским стандартам», — цитирует Собянина сайт kp.ru.

По словам мэра, уже построены новые тоннели Замоскворецкой линии, две новые железнодорожные платформы, созданы перехватывающие парковки, сделан дополнительный выход из метро. В скором времени начнётся реконструкция станций метро и МЦД-2 «Царицыно».

Работы должны быть завершены в 2025 году.

Ранее в московском Дептрансе сообщили, что в столичном метрополитене доля новых составов выросла в шесть раз с 2010 года.

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