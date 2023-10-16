Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти двоих детей в Грозном
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба СК.
«Председатель СК России поручил доложить о проверке по факту смерти двух малолетних детей в Чеченской Республике», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в воскресенье, 15 октября, восьмилетняя девочка и её пятилетний брат были госпитализированы с признаками отравления неясной этиологии.
Через несколько часов дети умерли в больнице.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что четыре человека, по предварительным данным, погибли из-за отравления угарным газом в Тамбовской области.