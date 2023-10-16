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Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти двоих детей в Грозном

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти двоих маленьких детей в столице Чечни Грозном.
Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти двоих детей в Грозном
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СК.

«Председатель СК России поручил доложить о проверке по факту смерти двух малолетних детей в Чеченской Республике», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в воскресенье, 15 октября, восьмилетняя девочка и её пятилетний брат были госпитализированы с признаками отравления неясной этиологии.

Через несколько часов дети умерли в больнице.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что четыре человека, по предварительным данным, погибли из-за отравления угарным газом в Тамбовской области.

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