Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти двоих детей в Грозном

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти двоих маленьких детей в столице Чечни Грозном.

Об этом информирует пресс-служба СК.

«Председатель СК России поручил доложить о проверке по факту смерти двух малолетних детей в Чеченской Республике», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в воскресенье, 15 октября, восьмилетняя девочка и её пятилетний брат были госпитализированы с признаками отравления неясной этиологии.

Через несколько часов дети умерли в больнице.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что четыре человека, по предварительным данным, погибли из-за отравления угарным газом в Тамбовской области.