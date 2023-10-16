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Минтруд России предложил объём квоты на визовых мигрантов на 2024 год

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Минтруд России предложил установить квоту на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы в 2024 году в пределах 155,9 тыс. разрешений.
Минтруд России предложил объём квоты на визовых мигрантов на 2024 год
  • Gettyimages.ru
  • © Mitch Diamond

Как уточнили в ведомстве, речь идёт о работниках, которые приезжают в Россию из визовых стран. Это порядка 4% от всех трудовых мигрантов. В основном таким механизмом пользуются работодатели, привлекающие сотрудников из Китая, Турции, Вьетнама, Индии, Сербии в случаях, когда нет возможности найти специалиста внутри страны.

Большая часть работников нанимается в качестве квалифицированных рабочих специалистов, например для занятости на горных работах и на промышленных предприятиях.

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