Генпрокуратура признала нежелательной австрийскую Central European University
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Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Генпрокуратура признала нежелательной деятельность университета, формирующего глобальную медийную антироссийскую повестку», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, деятельность организации направлена на дискредитацию российской специальной военной операции, а также политического руководства России.
Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность британской НПО International Transport Workers Federation*.
* Признана нежелательной на территории России решением Минюста РФ от 05.09.2023.