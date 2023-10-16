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Генпрокуратура признала нежелательной австрийскую Central European University

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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории России австрийской международной образовательной неправительственной организации (НПО) Central European University.
Генпрокуратура признала нежелательной австрийскую Central European University
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Генпрокуратура признала нежелательной деятельность университета, формирующего глобальную медийную антироссийскую повестку», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, деятельность организации направлена на дискредитацию российской специальной военной операции, а также политического руководства России.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность британской НПО International Transport Workers Federation*.

* Признана нежелательной на территории России решением Минюста РФ от 05.09.2023.

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