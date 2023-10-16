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В Подмосковье 1,3 млрд рублей потратили на современное медоборудование

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В медучреждения Московской области поставили на замену тяжёлой медицинской аналоговой техники 72 единицы цифрового оборудования на сумму 1,3 млрд рублей. Это современные рентген-аппараты, флюорографы и маммографы.
В Подмосковье 1,3 млрд рублей потратили на современное медоборудование
  • Gettyimages.ru
  • © David Sacks

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения области.

За время действия программы обновления медоборудования шесть новых рентгеновских аппаратов появилось в Химкинском филиале Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера. Также новое оборудование поставили в Московский областной онкодиспансер.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.

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