В Подмосковье 1,3 млрд рублей потратили на современное медоборудование
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения области.
За время действия программы обновления медоборудования шесть новых рентгеновских аппаратов появилось в Химкинском филиале Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера. Также новое оборудование поставили в Московский областной онкодиспансер.
Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.