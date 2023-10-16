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Бастрыкин взял на контроль дело оставшейся без жилья тюменской сироты

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушает доклад по итогам процессуальной проверки, начатой по делу сироты из Тюмени, которой не предоставили жильё.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову представить доклад о её промежуточных результатах», — сказано в тексте.

Известно, что жительница из числа сирот стояла в очереди на получение благоустроенного помещения с 2000 года, однако в 2013 году была оттуда необоснованно исключена. По решению суда в 2022 году ей должны были предоставить жилое помещение, но этого не произошло.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о проверке видео с избиением людей в Санкт-Петербурге.

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