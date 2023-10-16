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В ГД внесут проект о наказании иностранцев за незаконные следственные действия

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Поправки в Уголовный кодекс России, которые предусматривают наказание за проведение в России незаконных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий иностранными должностными лицами, внесут в Госдуму, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
В ГД внесут проект о наказании иностранцев за незаконные следственные действия
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он отметил, что речь идёт о действиях по сбору информации, в том числе о дистанционных и трансграничных контактах из других стран, которые проводятся в обход российского законодательства.

«Предлагается дополнить Уголовный кодекс России новой статьёй 294-1, предусмотрев ответственность за такие деяния в виде штрафа до 2 млн рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет», — добавил Пискарёв.

Ранее Госдума приняла в первом чтении поправки, предусматривающие срок до пяти лет тюрьмы за публичное оправдание и пропаганду экстремизма.

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