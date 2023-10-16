В ГД внесут проект о наказании иностранцев за незаконные следственные действия
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он отметил, что речь идёт о действиях по сбору информации, в том числе о дистанционных и трансграничных контактах из других стран, которые проводятся в обход российского законодательства.
«Предлагается дополнить Уголовный кодекс России новой статьёй 294-1, предусмотрев ответственность за такие деяния в виде штрафа до 2 млн рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет», — добавил Пискарёв.
Ранее Госдума приняла в первом чтении поправки, предусматривающие срок до пяти лет тюрьмы за публичное оправдание и пропаганду экстремизма.