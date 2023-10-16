Узнать больше

Хирург Дахкильгов перечислил распространённые виды зубных травм у детей

Короткая ссылка
Хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, кандидат медицинских наук, главный врач стоматологической клиники Магомед Дахкильгов рассказал о видах зубных травм у детей.
Хирург Дахкильгов перечислил распространённые виды зубных травм у детей
  • Gettyimages.ru
  • © andresr

К разряду самых безобидных зубных травм можно отнести ушиб зуба, когда из-за резкого механического воздействия возникает небольшая боль при надкусывании, иногда небольшая подвижность зуба, объяснил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Самая распространённая травма — это вывих или травматическая дистопия зуба, возникающая вследствие сильного удара. Зуб от такого воздействия смещается относительно нормального положения вверх, вбок или вниз, погружаясь в десну.

Перелом зуба — ещё одна частая травма. Во многих случаях зуб можно сохранить, отметил Дахкильгов.

Потеря зуба в результате несчастного случая или драки — также распространённый случай у детей. Выбитый зуб следует положить в холодную воду или молоко (ни в коем случае не мыть) и в течение двух часов обратиться к стоматологу. Специалист зафиксирует его, после чего зуб может прижиться в своей лунке, заключил хирург.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить