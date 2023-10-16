Стоматолог Мелехова: боль после удаления зуба может длиться до двух недель
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Многое зависит от сложности удаления и индивидуальных особенностей организма, отметила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
В некоторых случаях процесс восстановления может занять длительное время, а обезболивающее придётся принимать неделю-две.
Проблема может быть, если человек не следит за гигиеной полости рта, плохо чистит зубы, отметила Мелехова.
«Тогда вдобавок к ранке могут в лунку забиваться ещё и остатки пищи. При несоблюдении рекомендаций пациент их оттуда не выполаскивает, что раздражает послеоперационную рану ещё больше, вызывая болевые ощущения», — сказала врач.
Ранее стоматолог и главный врач клиники «Мегастом» Алексей Лосев в беседе с телеканалом «360» рассказал, что заболевания ротовой полости, вызванные отсутствием правильной гигиены, могут привести к осложнениям на сердце.